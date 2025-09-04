Benjamin Netanyahou accuse le procureur de la CPI de le cibler pour détourner l’attention de ses propres scandales

Articles recommandés -

Dans une vidéo diffusée jeudi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a attaqué le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, l’accusant d’avoir lancé des mandats d’arrêt illégitimes contre lui et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour "crimes de guerre", afin de protéger sa carrière personnelle.

Benjamin Netanyahou a rappelé que l’année dernière, Khan devait se rendre en Israël pour examiner les accusations de "crimes de guerre" portées contre Tsahal. « Le jour même de sa visite prévue, il l’a annulée et, le même jour, a annoncé sa demande de mandats d’arrêt contre moi et le ministre Gallant », a-t-il déclaré.

Selon Netanyahou, la véritable raison de ce revirement serait qu’une collaboratrice de la CPI a accusé Khan d’agression sexuelle, quelques jours avant son voyage. « Craignant pour sa carrière, il a trouvé un plan : détourner l’attention de ses propres scandales en s’attaquant à Israël », affirme le Premier ministre. Il souligne qu’une deuxième femme aurait depuis porté plainte et que Khan a été suspendu de ses fonctions, mais que ses mandats d’arrêt restent en vigueur. « Ils doivent être annulés immédiatement pour que la justice triomphe », insiste-t-il. Benjamin Netanyahou a également défendu l’action d’Israël à Gaza, rappelant que plus de 2 millions de tonnes d’aide humanitaire avaient été envoyées et que des messages d’évacuation avaient été adressés aux civils. Il accuse le Hamas d’utiliser la population comme bouclier humain, qualifiant cela de « véritable crime de guerre ».

Enfin, le chef du gouvernement a remercié Donald Trump et le secrétaire américain Marco Rubio pour avoir sanctionné Karim Khan et plusieurs responsables de la CPI. « Si Israël est puni pour avoir lutté contre le terrorisme, aucune démocratie dans le monde n’est en sécurité », a conclu Netanyahou.