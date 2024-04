Benjamin Netanyahou appelle à l'unité face à une "menace existentielle"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou lance un appel à l'unité dans le contexte de la guerre à Gaza et de la "menace globale" de l'Iran, lors de réunions séparées ce jeudi avec les chefs des agences de sécurité israéliennes.

"La division interne doit disparaître maintenant parce que nous sommes sous une menace existentielle - et lors d'une menace existentielle, nous unissons nos forces", a-t-il déclaré. M. Netanyahou et le chef de l'agence d'espionnage du Mossad, David Barnea, se sont entretenus de divers développements régionaux, notamment de l'importance d'obtenir la libération de plus de 100 otages détenus par des groupes terroristes à Gaza depuis le 7 octobre, selon un communiqué du bureau du Premier ministre.

Kobi Gideon (GPO)

Ensuite, M. Netanyahou a rencontré le chef du Shin Bet, Ronen Bar, pour une réunion de travail, ajoute le communiqué. "Nous sommes également déterminés à vaincre l'axe terroriste à Gaza, à la fois pour libérer les otages et pour repousser la menace globale venant de l'Iran. Ce sont des tâches énormes qui nécessitent deux choses : la première est la détermination, la seconde est l'unité", a souligné le Premier ministre lors de la réunion avec les responsables du Mossad. "Les nations se désintègrent d'abord de l'intérieur. Non pas à cause de la pression extérieure, mais d'abord à cause de la division interne", a-t-il ajouté.