Benjamin Netanyahou au Mur des Lamentations : "Il n'y a pas de peuple comme Israël"

Articles recommandés -

Dans une vidéo publiée dimanche, Benjamin Netanyahou révèle avoir glissé un message au Mur des Lamentations dix jours avant les frappes historiques contre l'Iran, illustrant la dimension spirituelle de cette opération militaire.

https://x.com/i/web/status/1936803792265064654 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un geste symbolique avant l'action

Le Premier ministre israélien explique avoir inscrit sur un papier la phrase "Il n'y a pas de peuple comme Israël" avant de le déposer dans les interstices du Mur occidental, selon la tradition juive. Ce geste, effectué "la veille de l'action historique", souligne l'importance que Netanyahou accorde à cette opération militaire.

Un message de fierté nationale

"L'État d'Israël est vivant et nous allons continuer à faire des efforts pour assurer l'avenir d'Israël pour des générations", déclare Benjamin Netanyahou dans cette séquence filmée sur le site le plus sacré du judaïsme. "Je suis fier de notre peuple", ajoute-t-il.

Cette communication intervient alors qu'Israël revendique ses frappes les plus lointaines de son histoire, à 2 200 kilomètres de ses frontières. En mêlant symbolisme religieux et communication politique, Benjamin Netanyahou présente l'opération iranienne comme un moment charnière de l'histoire israélienne, ancrant l'action militaire dans une perspective spirituelle et identitaire forte.