Benjamin Netanyahou aux soldats : "Nous entrons dans l’étape décisive de la guerre"

Dans un message adressé mardi soir aux soldats de l’armée régulière et aux réservistes, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu à exprimer sa « profonde gratitude » aux militaires et à leurs familles pour les sacrifices consentis depuis le début de la guerre. « Vous avez payé un prix élevé – au travail, à l’école, à la maison », a-t-il déclaré.

Évoquant les atrocités du 7 octobre, Netanyahou a rappelé les meurtres, les viols, les bébés brûlés et les otages emmenés dans les tunnels de Gaza : « Nous n’oublions pas un seul instant ce qui nous a été infligé. Nous travaillons à ramener nos captifs. »

Le Premier ministre a souligné qu'Israël a infligé de lourds revers au « camp iranien » : au Hamas à Gaza, au Hezbollah au Liban, au régime syrien d’Assad « qui s’est effondré », ainsi qu’à l’Iran et aux Houthis. « Mais ce qui a commencé à Gaza doit se terminer à Gaza », a-t-il insisté. Benjamin Netanyahou a également évoqué les « décisions très difficiles » prises durant le conflit, que beaucoup jugeaient impossibles à appliquer : « Nous les avons mises en œuvre grâce à votre force et à votre détermination, qui ont permis d’avancer vers une victoire totale. » Concluant son allocution, il a appelé les soldats à se préparer à la « phase décisive » de la guerre : « Je crois en vous, je vous fais confiance et toute la nation vous embrasse. Avec l’aide de Dieu, ensemble, nous vaincrons. »