Benjamin Netanyahou demande le report de son audience

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé au tribunal de district de Jérusalem d’annuler son audition prévue mercredi dans le cadre de son procès pour corruption, invoquant une “visite diplomatique d’une importance exceptionnelle et urgente” attendue ce jour-là.

Selon une lettre de son équipe de défense, citée par plusieurs médias israéliens, la comparution du chef du gouvernement — prévue dans le cadre de son contre-interrogatoire — devrait être suspendue “en raison des développements régionaux et internationaux historiques en cours”. Cette requête intervient alors que la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza se précise, et que le président américain Donald Trump doit arriver en Israël lundi.

Aucune visite officielle de haut niveau n’a toutefois été annoncée pour mercredi. Les avocats de Netanyahou ont demandé à exposer les détails de leur requête à huis clos, afin de préserver la confidentialité des discussions diplomatiques mentionnées.

Benjamin Netanyahou, poursuivi dans plusieurs affaires pour corruption, fraude et abus de confiance, continue de clamer son innocence et affirme être victime d’une “chasse politique”. Son procès, entamé en 2020, connaît de fréquents reports, souvent liés à son agenda politique chargé et aux tensions régionales persistantes.