Benjamin Netanyahou demande officiellement une grâce présidentielle à Isaac Herzog

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a officiellement soumis à Isaac Herzog, président de l’État d’Israël, une demande de grâce, a indiqué un communiqué transmis dimanche. La requête, déposée via son avocat Amit Hadad, vient d’être transmise à la juridiction compétente au sein de la présidence.

Conformément à la procédure, la demande sera d’abord examinée par le service des grâces du ministère de la Justice, qui rassemblera les avis des différents services compétents. Ces éléments seront ensuite transmis à la conseillère juridique du Président et à son équipe, avant qu’Isaac Herzog ne prenne une décision finale.

La présidence a précisé qu’il s’agit d’un cas exceptionnel, aux conséquences majeures. Elle a donc averti que la demande serait traitée avec la plus grande gravité et responsabilité.

Deux documents ont été rendus publics : l’un, un mémoire détaillé signé par l’avocat du Premier ministre, l’autre, une lettre signée par Benjamin Netanyahou lui-même. Leur publication reflète l’importance et l’impact potentiels de cette démarche.

La Mouvement pour la Qualité du Gouvernement en Israël appelle le président Isaac Herzog à rejeter sans délai la demande de grâce déposée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L’organisation estime qu’accorder une telle mesure, alors que le chef du gouvernement est jugé dans trois dossiers pour corruption, fraude et abus de confiance, constituerait une atteinte "mortelle" à la démocratie israélienne.

Selon son président, une grâce en pleine procédure judiciaire bafouerait le principe d’égalité devant la loi et enverrait le message que certains responsables politiques se situent au-dessus des règles. Le mouvement affirme que seul un tribunal indépendant, sur la base des preuves, doit déterminer le sort judiciaire de Netanyahou, et appelle le président Herzog à "tenir bon" face aux pressions pour protéger l’état de droit.