Benjamin Netanyahou envisage de détacher Hébron de l'Autorité palestinienne et de créer un émirat séparé

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, doit tenir vendredi une première réunion sur l'initiative du ministre Nir Barkat visant à détacher la ville d'Hébron de l'Autorité palestinienne. Cette démarche intervient alors que plusieurs pays occidentaux s'apprêtent à reconnaître un État palestinien le mois prochain.

Un projet de substitution controversé

La réunion, prévue au bureau du Premier ministre, rassemblera les ministres Israël Katz et Nir Barkat, ainsi que de hauts responsables sécuritaires. L'objectif est d'examiner la faisabilité de remplacer les dirigeants de l'Autorité dans la région par des clans locaux et de créer un émirat séparé. Cette entité devra reconnaître Israël comme État juif et rejoindre les Accords d'Abraham.

Selon un article du Wall Street Journal publié le mois dernier, le plan élaboré par Barkat avec plusieurs cheikhs de la région d'Hébron prévoit une coopération civile, économique et sécuritaire avec Israël. Il inclurait la création d'une zone industrielle commune de plus de 1 000 dunams près de la barrière de sécurité, employant des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens.

Opposition des services de sécurité

Des sources indiquent que le Shin Bet s'oppose à cette initiative, estimant que l'Autorité palestinienne constitue un facteur essentiel dans la lutte antiterroriste. Le service de sécurité a déclaré ne pas commenter "les positions présentées lors de discussions fermées".

Enjeux stratégiques

Si ce projet se concrétise, il pourrait saper l'idée même de création d'un État palestinien sous contrôle de l'Autorité palestinienne. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où plusieurs pays occidentaux envisagent de reconnaître prochainement un État palestinien, créant ainsi une course diplomatique aux implications géopolitiques majeures pour l'avenir du conflit israélo-palestinien.