Benjamin Netanyahou exhorte la Croix-Rouge à intervenir pour les otages à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est entretenu avec Julien Lerisson, chef de la délégation régionale de la Croix-Rouge, pour exiger une intervention immédiate afin de fournir nourriture et soins médicaux aux otages détenus à Gaza.

Il a dénoncé le « mensonge de la famine » propagé par le Hamas, accusant le groupe terroriste de soumettre les otages à une « famine systématique » et à des « abus physiques et psychologiques cruels ». Benjamin Netanyahou a comparé les images choquantes des otages à des crimes nazis, appelant le monde à ne pas rester indifférent. Il a également exigé que les nations condamnent les organisations terroristes Hamas et le Jihad islamique, cessent tout soutien direct ou indirect, et a souligné que leurs actions violent le droit international et la Convention de Genève. Cette démarche intervient après la diffusion de vidéos montrant des otages, comme Evyatar David, dans un état de santé alarmant. Netanyahou a insisté sur l’urgence d’une action internationale pour garantir la sécurité des captifs et mettre fin aux exactions du Hamas. La situation des otages reste au cœur des préoccupations israéliennes, dans un contexte de tensions régionales accrues.