Benjamin Netanyahou : "Faire taire les élus, c’est la fin de la démocratie"

Un débat spécial s’est tenu lundi en séance plénière pour marquer le 77ᵉ anniversaire de la Knesset. Cette session symbolique s’est déroulée dans un climat de fortes tensions institutionnelles, marqué par l’absence du président de l’État, Isaac Herzog, et par le boycott d’une partie de l’opposition, à l’exception du chef de l’opposition Yaïr Lapid, qui a pris la parole.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est longuement revenu sur la controverse liée à la non-invitation du président de la Cour suprême à la cérémonie. Il a exprimé l’espoir qu’un consensus puisse être trouvé dans l’année à venir, appelant à restaurer « l’équilibre entre les trois pouvoirs » et à apaiser le ton du débat public. « Israël n’est pas une démocratie parfaite, mais une démocratie mise à l’épreuve comme peu d’autres », a-t-il déclaré.

Netanyahou a mis en garde contre toute tentative de restreindre la liberté d’expression des élus. « Une Knesset où les représentants du peuple n’ont pas le droit de parler serait préférable à aucune démocratie », a-t-il affirmé, ajoutant que les désaccords profonds ne sont pas une faiblesse, mais l’essence même du régime démocratique, le verdict revenant in fine aux électeurs.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a ouvert la séance par un discours très critique à l’égard du pouvoir judiciaire. Il a dénoncé la rupture de plusieurs usages historiques, notamment en matière de nomination des présidents de la Cour suprême et l’annulation de lois fondamentales, qualifiée de décision « manifestement déraisonnable », prise en pleine guerre.

Ohana a regretté que l’absence d’invitation à un événement cérémoniel soit présentée comme une atteinte majeure à la démocratie, tout en accusant la justice de s’ériger en « autorité suprême ». Il a toutefois assuré que la Knesset restait ouverte au dialogue, soulignant que « le respect entre les institutions ne peut être à sens unique », condition, selon lui, essentielle au caractère juif et démocratique de l’État d’Israël.