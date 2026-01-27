Benjamin Netanyahou : "Gaza ne sera pas reconstruite avant d’avoir été démilitarisée"

Lors d’une conférence de presse prononcée mardi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a dressé un bilan de la guerre et fixé sans ambiguïté les objectifs à venir : le désarmement total du Hamas et la démilitarisation complète de la bande de Gaza. « Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garantir que Gaza ne représentera plus jamais une menace pour l’État d’Israël », a-t-il affirmé.

Netanyahou est longuement revenu sur ce qu’il a qualifié de « mission sacrée » : le retour de tous les otages israéliens, vivants ou décédés. « Hier, nous avons achevé cette mission », a-t-il déclaré, insistant sur sa conviction constante, même dans les moments les plus sombres, que tous seraient ramenés. Il a rejeté les appels passés à cesser la guerre ou à céder aux exigences du Hamas, affirmant que seule la combinaison de la pression militaire et diplomatique permettait d’atteindre cet objectif.

Évoquant ses rencontres répétées avec les familles d’otages, le chef du gouvernement a décrit des moments « déchirants », marqués par des promesses lourdes de sens. Il a rendu hommage aux soldats de Tsahal, aux forces de sécurité, aux blessés et aux familles endeuillées, soulignant que cette victoire morale avait été obtenue au prix de sacrifices immenses.

Un hommage appuyé a été rendu à Ran Gvili, présenté comme un héros tombé au combat après avoir affronté les terroristes jusqu’à sa dernière balle. « Ils l’ont assassiné, mais ils n'ont pas vaincu son esprit », a déclaré Netanyahou, évoquant une « génération de l’héroïsme et de la victoire ».

Sur l’avenir, le message a été catégorique : aucune reconstruction de Gaza n’aura lieu avant son désarmement. Le Premier ministre a démenti toute rumeur concernant l’envoi de forces étrangères, la reconnaissance d’un État palestinien à Gaza ou un abandon du contrôle sécuritaire israélien. « Israël conservera le contrôle sécuritaire de tout l’espace entre le Jourdain et la mer », a-t-il martelé.

Netanyahou a également averti l’Iran et ses alliés régionaux. Si Téhéran devait attaquer Israël, « la riposte serait d’une ampleur que l’Iran n’a encore jamais connue ». Il a salué la coopération avec les États-Unis et remercié le président Donald Trump pour son soutien.

Concluant sur la lutte mondiale contre l’antisémitisme, le Premier ministre a souligné le tournant historique incarné par l’État d’Israël : « Aujourd’hui, nous sommes visibles, mais nous sommes forts. Et lorsque l’on nous attaque, nous répondons — et nous l’emportons. »