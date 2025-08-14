Benjamin Netanyahou : "Il n'y a pas de contradiction entre Torah et service militaire"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, s’est rendu jeudi au sein de la compagnie de combat ultra-orthodoxe « Avnet » du Magav (police des frontières), en présence du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, du chef de la police, Rav-Intendant Dany Levy, et du commandant du Magav, Intendant Brik Yitzhak.

Accueilli par le commandant du Magav pour la région entourant Jérusalem, le surintendant Eran Levy, Netanyahou a reçu un briefing sur les opérations en cours et sur le fonctionnement unique de cette unité qui concilie service opérationnel et maintien d’un mode de vie strictement religieux.

Le chef du gouvernement a salué la motivation des soldats, la rigueur de leur formation et leurs résultats sur le terrain. « Nous menons un combat pour notre existence — celle du peuple d’Israël, de la Torah, de la Terre d’Israël et de l’État d’Israël », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin à la fois de notre héritage et de l’épée à la main. Votre engagement est une mission sacrée : garantir l’éternité d’Israël. » Netanyahou a souligné l’importance de permettre aux soldats de conserver leur mode de vie religieux tout en servant : « Vous prouvez qu’il n’y a pas de contradiction entre Torah et service militaire. »

Le ministre Ben Gvir a, pour sa part, qualifié ces combattants de « pionniers » : « Vous êtes les premiers dans une unité créée spécialement pour le public ultra-orthodoxe. Si un terroriste vous menace, éliminez-le. La vie des combattants passe avant celle des terroristes. » Tous deux ont exprimé leur volonté d’élargir ce type de recrutement, afin que davantage de jeunes issus du milieu religieux participent à la défense d’Israël.