Benjamin Netanyahou : "Il n’y a plus de politique de retenue face aux menaces"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi, lors d’une cérémonie de fin de formation d’officiers à Bahad 1, qu’Israël renonçait désormais à la logique de simple endiguement des menaces. « Il n’y a plus de retenue des menaces. Il n’y a plus de campagne entre les guerres », a-t-il déclaré, évoquant la doctrine militaire qui guidait depuis une décennie les opérations ciblées en Syrie et au Liban contre l’implantation iranienne et le renforcement du Hezbollah.

Cette stratégie visait à affaiblir les capacités ennemies sans entrer dans un conflit généralisé. Netanyahou, en poste durant l’essentiel de cette période, estime qu’elle appartient désormais au passé depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

« Si vous ne venez pas dans la jungle, la jungle vient à vous », a-t-il lancé, reprenant et détournant la métaphore de la « villa dans la jungle », popularisée dans les années 1990 par Ehud Barak pour décrire Israël comme un îlot prospère entouré d’un environnement hostile.

Selon le chef du gouvernement, l’État hébreu adopte désormais une posture plus offensive, fondée sur l’initiative et la dissuasion active, face aux menaces venues du Hamas, du Hezbollah et de l’Iran.