Benjamin Netanyahou inaugure un centre logistique de pointe pour les secours d'urgence de United Hatzalah

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont inauguré le nouveau centre logistique national de United Hatzalah, une infrastructure majeure destinée à renforcer la préparation aux situations d’urgence en Israël. Ce centre, présenté comme un jalon stratégique, vise à améliorer considérablement les capacités logistiques de l’organisation et à soutenir le travail de ses milliers de bénévoles déployés à travers le pays.

Accompagnés du ministre de la Santé Uriel Bosso, de la ministre de la Protection de l’environnement Idit Silman et de dirigeants de l’organisation, le couple Netanyahou a reçu un aperçu détaillé des activités de terrain de quelque 8 000 volontaires de United Hatzalah. Des images marquantes illustrant leurs interventions récentes dans le cadre de l’opération "Réveil du Lion" ont également été présentées.

C’est précisément cette opération que le Premier ministre a choisi de nommer lui-même. "Am Kelavi (traduit en français par "Réveil du Lion"), c’est le peuple lion, a-t-il déclaré. Vous venez du peuple, vous servez le peuple, avec votre cœur et votre âme, quels que soient vos origines, votre genre ou votre croyance. Vous incarnez la solidarité israélienne dans toute sa diversité."

Mettant l’accent sur l’engagement humain plutôt que sur les moyens techniques, Netanyahou a salué "des femmes et des hommes prêts à se jeter dans les flammes ou les décombres pour sauver des vies". Il a tenu à exprimer la gratitude de l’ensemble de la nation : "Au nom de l’État d’Israël, de tous ses citoyens, et de nombreux soutiens dans le monde : merci. Vous méritez toute notre reconnaissance et notre soutien."

Le président et fondateur de United Hatzalah, Eli Beer, a souligné la réactivité exemplaire de ses équipes, qui visent à intervenir dans un délai de 90 secondes après un appel d’urgence. "Nos volontaires représentent toutes les facettes de la société israélienne. Ils agissent sans relâche, avec courage et professionnalisme, même sous le feu."

Visiblement ému par le soutien affiché par les Netanyahou, Eli Beer a salué "leur engagement indéfectible pour la sécurité d’Israël" et réaffirmé la mission de l’organisation : porter secours à toute personne dans le besoin, en tout lieu et à tout moment.

L’inauguration de ce centre logistique marque une nouvelle étape pour United Hatzalah, acteur majeur du secours d’urgence en Israël, qui repose sur un réseau de bénévoles ultra entraînés et technologiquement équipés, notamment grâce à une flotte d’ambulances et de motos médicalisées.