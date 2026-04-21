Benjamin Netanyahou : "Israël a vaincu une menace existentielle et honorera à jamais ses héros tombés"

À l’occasion de Yom Hazikaron (Jour du Souvenir), le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rendu hommage aux soldats tombés et aux victimes du terrorisme, en adressant un message solennel aux familles endeuillées. "Yom Hazikaron ne signifie pas que tous les autres jours de l’année sont des jours d’oubli", a-t-il déclaré, ajoutant qu’"il n’y a pas un jour sans larmes, pas un jour sans douleur, pas un jour sans manque qui brûle le cœur".

Le chef du gouvernement a affirmé que si Israël se souvient de chaque soldat tombé individuellement, cette journée permet aussi de les regarder dans une dimension nationale. "La mémoire collective touche aux fondements mêmes de notre existence, en tant qu’État qui lutte sans relâche pour sa sécurité", a-t-il souligné. Il a salué "le courage, le sacrifice, l’amour de la patrie, la disponibilité pour chaque mission, le dévouement sans condition", estimant que ces valeurs constituent "les pierres fondatrices de la puissance d’Israël".

Évoquant la guerre en cours, Benjamin Netanyahou a assuré que "la campagne n’est pas encore terminée", mais qu’Israël avait déjà obtenu des résultats décisifs. "Nous avons éloigné de nous une menace existentielle. Nous avons ramené tous nos otages. Nous avons durement frappé nos ennemis terroristes. Nous avons fait d’Israël un État plus fort que jamais", a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a également évoqué la mémoire du commandant du Yamam Arnon Zamora, tombé lors de l’opération de libération de quatre otages qui porte désormais son nom. Citant des phrases du film Troie, il a rappelé cette interrogation : "Nos actes résonneront-ils au-delà de notre génération ? Des étrangers entendront-ils nos noms longtemps après notre mort ?" Puis il a conclu : "Les réponses à ces questions sont claires concernant les soldats tombés d’Israël. Nous nous souviendrons, nous n’oublierons pas. Nous continuerons d’agir en leur nom pour assurer l’éternité d’Israël".