Benjamin Netanyahou justifie l'intervention militaire israélienne en Syrie pour protéger les Druzes

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a détaillé jeudi les raisons qui ont poussé Israël à intervenir militairement en Syrie, invoquant la violation de deux "lignes rouges" fixées par son gouvernement : la démilitarisation de la zone au sud de Damas et la protection de la communauté druze.

Deux principes fondamentaux violés

Dans une déclaration officielle, Netanyahou a exposé la doctrine israélienne concernant la Syrie : "Nous avons établi une politique claire : démilitarisation de l'espace au sud de Damas, du Golan jusqu'à la région du mont des Druzes, c'est une ligne rouge. La seconde ligne - protéger les frères de nos frères, les Druzes du Djebel el-Druze".

Selon le Premier ministre, ces deux principes ont été "violés par le régime de Damas" qui "a envoyé une armée au sud de Damas, dans la zone qui doit être démilitarisée, et il a commencé à massacrer les Druzes."

Une riposte "énergique" de Tsahal

Face à ces violations, Netanyahou affirme avoir "ordonné à Tsahal d'agir - et d'agir avec force". L'intervention israélienne s'est déployée sur plusieurs fronts : l'aviation a frappé "à la fois les bandes de tueurs et les lanceurs", tandis qu'un objectif supplémentaire a été ajouté avec "le ministère de la Défense à Damas". Cette action militaire a porté ses fruits selon le dirigeant israélien : "Suite à cette action énergique, un cessez-le-feu s'est instauré, et les forces syriennes se sont retirées vers Damas."

La doctrine de la "paix par la force"

Benjamin Netanyahou a insisté sur la méthode employée pour obtenir ce cessez-le-feu : "Il s'agit d'un cessez-le-feu obtenu par la force. Pas par des demandes, pas par des supplications - par la force." Cette approche s'inscrit dans une stratégie plus large : "Nous obtenons la paix par la force, la tranquillité par la force, la sécurité par la force - sur sept fronts."

Le Premier ministre a également annoncé la continuité de cette politique : "Nous ne permettrons pas aux forces armées de descendre au sud de Damas, nous ne permettrons pas de porter atteinte aux Druzes du Jabal Druze."

Un appel à l'aide qui fait écho à l'histoire

L'aspect le plus personnel de cette déclaration concerne un échange avec le cheikh Mowafaq Tarif, dirigeant des Druzes en Israël. Netanyahou a rapporté les propos du leader religieux qui l'ont "profondément ému" : "Pendant la Shoah, quand on vous massacrait, vous, les Juifs, vous avez appelé à l'aide, et personne n'est venu. Aujourd'hui on nous massacre, nous, les Druzes, et nous appelons à l'aide l'État d'Israël."

Cette référence historique illustre la dimension émotionnelle et symbolique de l'intervention israélienne, présentée comme un devoir moral envers une communauté alliée face à la persécution. L'intervention israélienne en Syrie s'inscrit ainsi dans une logique de protection préventive, mêlant considérations stratégiques et solidarité communautaire, dans un contexte régional toujours instable.