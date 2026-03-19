Benjamin Netanyahou : "L’Iran est plus faible que jamais, Israël plus fort que jamais"

Dans une allocution prononcée jeudi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la résilience de la population face à la guerre, tout en dressant un bilan des opérations menées contre l’Iran et ses alliés. « Je suis fier de vous », a-t-il déclaré en ouverture, rendant hommage aux citoyens contraints de vivre au rythme des alertes, des abris et des perturbations du quotidien.

Reconnaissant les difficultés pour les familles, les réservistes et les personnes âgées, le chef du gouvernement a assuré que son équipe œuvrait à atténuer les conséquences économiques et sociales du conflit, avec des dispositifs de compensation et une reprise progressive de l’activité. Mais il a surtout insisté sur le rôle central du front intérieur : « Votre résilience permet à l’armée de poursuivre la mission. »

Sur le plan militaire, Benjamin Netanyahou a affirmé que les objectifs étaient clairs : démanteler les capacités nucléaires et balistiques de l’Iran, tout en créant les conditions d’un changement interne à Téhéran. Selon lui, ces objectifs sont en passe d’être atteints. « L’Iran n’a plus aujourd’hui la capacité d’enrichir de l’uranium ni de produire des missiles balistiques », a-t-il assuré, évoquant la destruction massive d’infrastructures, de lanceurs et de stocks.

Le Premier ministre a également revendiqué l’élimination de hauts responsables des Gardiens de la révolution et des forces paramilitaires, ainsi que des frappes menées « sur terre, dans les airs, en mer et en sous-sol ». Il a salué la coopération « sans précédent » avec les États-Unis, évoquant une alliance stratégique renforcée avec Washington et le président Donald Trump.

Dans un discours mêlant fermeté et projection stratégique, Netanyahou a affirmé que la guerre en cours redessinait l’équilibre régional. « Nous avons changé le Moyen-Orient », a-t-il lancé, estimant qu’Israël est désormais « une puissance régionale, et dans certains domaines, mondiale ».

Tout en évoquant les pertes humaines israéliennes, il a assuré que les dégâts infligés à l’ennemi dépassaient largement ceux subis par Israël, évoquant un « rayon de lumière » dans cette période difficile. Enfin, il a appelé les Israéliens à tenir dans la durée : « Cela prendra le temps nécessaire. Ensemble, nous résisterons. Ensemble, nous vaincrons. »