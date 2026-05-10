Benjamin Netanyahou : "La guerre contre l’Iran n’est pas terminée"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que la guerre contre l’Iran était loin d’être achevée, malgré les dégâts infligés au programme nucléaire iranien et aux capacités militaires de Téhéran.

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Dans une interview accordée à l’émission américaine 60 Minutes, Netanyahu a estimé que les opérations menées jusqu’à présent avaient permis d’obtenir « beaucoup de résultats », tout en avertissant que plusieurs objectifs stratégiques restaient encore à atteindre.

« Je pense que cela a accompli énormément de choses, mais ce n’est pas terminé », a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement israélien a notamment évoqué la présence persistante de matériaux nucléaires et d’uranium enrichi en Iran, affirmant que ceux-ci devaient encore être retirés du pays.

Selon lui, certains sites d’enrichissement nucléaire doivent également être détruits, tandis que Téhéran continue de soutenir ses groupes alliés dans la région ainsi que son programme de missiles balistiques.

« Nous avons fortement dégradé une grande partie de leur programme, mais tout cela existe encore. Et il reste du travail à faire », a insisté Netanyahu.

Interrogé sur la possibilité de retirer physiquement l’uranium enrichi d’Iran dans le cadre d’un éventuel accord, le Premier ministre israélien a répondu : « Vous entrez et vous le prenez. Pourquoi pas ? »

Sans entrer dans les détails militaires, il a toutefois indiqué que le président américain Donald Trump souhaitait avancer dans cette direction.

Questionné sur l’hypothèse d’une opération menée par la force en l’absence d’accord, Netanyahu a refusé de commenter les capacités militaires israéliennes ou américaines.

« Je ne vais pas parler de nos plans militaires ni de nos capacités », a-t-il déclaré, tout en qualifiant l’objectif de neutralisation du programme nucléaire iranien de « mission terriblement importante ».

Ces déclarations interviennent alors que les tensions restent extrêmement élevées au Moyen-Orient malgré les discussions diplomatiques en cours autour d’un éventuel cessez-le-feu régional.