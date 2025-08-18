Benjamin Netanyahou : "Le Hamas est sous une pression extrême"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé lundi que le Hamas subissait une pression « atomique », à l’heure où Tsahal poursuit ses préparatifs pour une possible offensive décisive sur Gaza.

En visite dans la division de Gaza, Netanyahou a rencontré le haut commandement militaire de Tsahal, aux côtés du ministre de la Défense et du chef d’état-major. Dans une allocution, il a tenu à adresser un message direct aux citoyens israéliens :

« J’ai exprimé, en votre nom, au nom du gouvernement d’Israël et en mon nom propre, une immense reconnaissance pour les succès considérables de Tsahal dans cette guerre de redressement, la guerre des sept fronts », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a également souligné avoir été impressionné par « l’esprit combatif et la détermination » des forces armées, déterminées, selon lui, à « mener à bien la défaite du Hamas et libérer tous nos otages ». Enfin, Netanyahou a confirmé avoir discuté avec le ministre de la Défense et le chef d’état-major des « plans concernant la ville de Gaza et l’achèvement de nos missions ». S’adressant à la population, il a conclu : « Comme vous, j’entends les informations qui circulent dans les médias. De ces rapports, une chose ressort clairement : le Hamas est sous une pression extrême. » Cette déclaration intervient alors que les discussions diplomatiques se poursuivent, en parallèle de la pression militaire croissante exercée par Israël sur le mouvement terroriste islamiste.