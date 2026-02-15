Benjamin Netanyahou : "Le shekel et la bourse sont à des niveaux historiques"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dressé dimanche un tableau résolument optimiste de l’économie israélienne à l’ouverture du Conseil des ministres, affirmant que le pays récolte les fruits conjoints de sa résilience militaire et de sa solidité financière après deux années de guerre.

Selon lui, les succès opérationnels et la supériorité technologique d’Israël ont contribué à renforcer la confiance des marchés internationaux, malgré les tentatives de délégitimation sur la scène mondiale. « Le shekel est à son niveau le plus élevé de tous les temps et la Bourse atteint des sommets historiques », a-t-il déclaré, estimant que ces indicateurs témoignent d’un dynamisme exceptionnel dans un contexte sécuritaire complexe.

Benjamin Netanyahou a également mis en avant plusieurs signaux économiques qu’il considère favorables aux ménages : un ralentissement de l’inflation, une baisse des taux d’intérêt, un recul des prix des crédits hypothécaires ainsi qu’un fléchissement des prix des billets d’avion. Il a par ailleurs affirmé que les prix de l’immobilier montrent pour la première fois depuis 17 ans des signes de stabilisation.

« Ces indicateurs prouvent que notre politique bénéficie non seulement à l’économie dans son ensemble, mais aussi au portefeuille des citoyens », a-t-il soutenu, promettant de poursuivre les efforts pour faire baisser le coût de la vie.

Le chef du gouvernement a conclu en rendant hommage aux forces armées, estimant que les victoires sur le terrain ont renforcé la position internationale d’Israël et contribué à consolider sa puissance face aux menaces régionales.