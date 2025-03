Benjamin Netanyahou nomme l'ancien chef de la marine israélienne, Eli Sharvit, à la tête du Shin Bet

Après s'être entretenu avec sept candidats, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a décidé lundi matin de nommer l'ancien commandant de la marine israélienne, Eli Sharvit, à la tête du service de sécurité intérieure du Shin Bet. Il remplacera l'actuel directeur de l'organisation, Ronen Bar, que Netanyahou a récemment limogé. A noter qu'à l'heure actuelle, le licenciement de Bar est suspendu sur ordre de la Cour suprême, jusqu'à une audience prévue le 8 avril.

Le général Sharvit a servi dans Tsahal pendant 36 ans, dont cinq comme commandant de la marine. Dans ce rôle, il a dirigé la construction de la force de défense maritime des eaux territoriales et géré des systèmes opérationnels complexes face au Hamas, au Hezbollah et à l'Iran. "Le Shin Bet est une organisation aux nombreux mérites, qui a subi un choc sévère le 7 octobre. Le Premier ministre est convaincu que le général Sharvit est la personne appropriée pour guider l'organisation sur une voie qui poursuivra sa tradition glorieuse", a déclaré le bureau de Netanyahou.

L'ancien chef d'état-major, le député Gadi Eisenkot, s'est félicité de cette nomination : "Eli est un leader et un commandant doté d'une colonne vertébrale professionnelle et morale qui s'est distingué dans tous ses rôles au sein de Tsahal. De par ma connaissance de longue date, je suis convaincu qu'il fera progresser l'organisation selon sa mission et sera fidèle à l'État d'Israël".

La semaine dernière, la Cour suprême a décidé de suspendre le licenciement de Ronen Bar, tout en autorisant le Premier ministre à rencontrer des candidats pour le poste. La juge Gila Canfy-Steinitz a ainsi rejeté la position de la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, qui avait demandé d'interdire à Netanyahou de s'entretenir avec des candidats avant que la Cour ne rende sa décision sur le licenciement. "Il n'y a pas lieu de permettre le début des processus de sélection des candidats au poste, d'une manière qui porterait atteinte à la stabilité du cadre organisationnel hiérarchique du Shin Bet", avait écrit Baharav-Miara.

Parmi les requérants contre le licenciement figuraient également les partis d'opposition, dont Yesh Atid, Le Camp d'État, Israël Beitenou et Les Démocrates. Ils ont affirmé qu'il s'agissait "d'une décision prise dans un grave conflit d'intérêts du Premier ministre, basée sur des considérations étrangères liées aux enquêtes du Shin Bet dans le bureau du Premier ministre, et à la position du Shin Bet récemment publiée selon laquelle l'échelon politique a une responsabilité dans la catastrophe du 7 octobre".