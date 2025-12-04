Benjamin Netanyahou nomme son secrétaire militaire à la tête du Mossad

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé jeudi la nomination du général Roman Gofman, son actuel secrétaire militaire, au poste de directeur du Mossad, l'agence de renseignement extérieur d'Israël.

Après avoir reçu plusieurs candidats, M. Netanyahou a arrêté son choix sur le général Gofman, qui prendra la tête de l'Institut pour le renseignement et les missions spéciales de l'État d'Israël. Il succédera à David Barnea, qui achèvera son mandat de cinq ans en juin 2026. La nomination doit être soumise aujourd'hui au comité consultatif chargé des nominations aux postes de haut niveau.

Le général Gofman possède un impressionnant parcours au sein de Tsahal, ayant occupé de nombreux postes opérationnels et de commandement : combattant et commandant dans le corps blindé, commandant de bataillon dans le bataillon 75 de la brigade 7, officier d'état-major dans la division Gash (36e division), commandant de la brigade Etzion, commandant de la brigade 7, commandant de la division Bashan (210), directeur du centre national d'entraînement terrestre, chef d'état-major des opérations gouvernementales dans les territoires, et son poste actuel de secrétaire militaire du Premier ministre.

Selon le communiqué du bureau du Premier ministre, la nomination du général Gofman au poste de secrétaire militaire en pleine guerre a démontré ses capacités professionnelles exceptionnelles, notamment sa prise de fonction rapide et son implication immédiate sur les sept fronts du conflit. Le général Gofman a maintenu une coordination constante avec l'ensemble des services de renseignement et de sécurité, en particulier avec le Mossad.

Le texte souligne ses qualités de créativité, d'initiative, d'ingéniosité, sa connaissance approfondie de l'ennemi, sa discrétion absolue et sa capacité à préserver le secret. Ces attributs, ainsi que son leadership et son courage, se sont particulièrement manifestés au début de la guerre, lorsqu'il s'est précipité de son domicile pour combattre corps à corps les terroristes du Hamas dans la région de Gaza, où il a été gravement blessé.

Benjamin Netanyahou estime que le général Gofman est le candidat le plus digne et le plus approprié pour diriger le Mossad, et lui souhaite le plus grand succès dans cette mission cruciale, concluant : "Sa réussite est notre réussite."