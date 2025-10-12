Benjamin Netanyahou : "Nos enfants vont revenir à la maison"

Dans une allocution empreinte d’émotion, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué un « soir de larmes et de joie », à la veille du retour des otages en Israël. « Demain, nos fils rentreront à la maison », a-t-il déclaré, qualifiant l’événement d’« historique », bien qu’entaché de douleur par « la libération d’assassins et la mort de soldats ».

Le chef du gouvernement a insisté sur l’unité nationale : « Je sais qu’il existe des dissensions entre nous, mais aujourd’hui, nous devons les laisser de côté. Ensemble, nous avons obtenu des victoires qui ont étonné le monde. » Netanyahou a affirmé que les combats ne sont pas terminés, évoquant « des défis sécuritaires importants » et la nécessité de « contrer les ennemis qui cherchent à se reconstruire ».

Le Premier ministre a également voulu rendre hommage aux familles des otages et aux soldats tombés ou blessés. « Ces familles m’ont accompagné dans chaque décision prise durant la guerre. Je leur ai promis : je ne m’arrêterai pas tant que vos proches ne seront pas revenus. » Saluant la résilience du peuple israélien, Netanyahou a remercié les citoyens pour leur « amour pour la nation » et leur « foi dans la justesse de notre voie ».

« Demain s’ouvre une nouvelle étape : celle de la reconstruction, de la guérison et, je l’espère, de l’union des cœurs », a-t-il ajouté. Le discours, à la fois rassembleur et triomphant, se conclut sur une note solennelle : « Ensemble, nous continuerons à renforcer notre État. Ensemble, nous continuerons à vaincre. Et, avec l’aide de Dieu, nous assurerons l’éternité d’Israël. »