Benjamin Netanyahou plaisante sur sa perte de poids depuis le 7 octobre et suscite la polémique

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a provoqué une vive polémique après une déclaration faite lors d'une interview accordée à la chaîne 14. Interrogé sur ce qui avait changé chez lui depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, il a répondu avec humour : « Tout d'abord, j'ai perdu un peu de poids. »

Après cette remarque, Benjamin Netanyahou a expliqué que le 7 octobre avait profondément modifié sa vision de la sécurité d'Israël. Selon lui, la principale leçon de cette attaque est la nécessité d'établir des zones tampons au-delà des frontières israéliennes, notamment à Gaza, au Liban et en Syrie, afin d'empêcher toute nouvelle infiltration sur le territoire israélien.

« Le plus important est d'établir des zones tampons en territoire ennemi, et non sur notre territoire », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a également estimé que la guerre avait démontré l'importance d'une mobilisation des réservistes plus importante que celle initialement prévue.

Ses propos ont rapidement suscité de vives réactions dans l'opposition. Plusieurs responsables politiques lui reprochent d'avoir banalisé l'attaque du 7 octobre.

Le chef du parti Yashar, Gadi Eisenkot, a dénoncé une déclaration « déconnectée de la réalité », qualifiant Benjamin Netanyahou d'« inapte et indigne de cette nation ». Il a également renouvelé son appel à la création d'une commission d'enquête d'État sur les défaillances ayant conduit au 7 octobre, une initiative à laquelle le Premier ministre continue de s'opposer.