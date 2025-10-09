Benjamin Netanyahou propose Donald Trump pour le prix Nobel de la paix

Quelques heures à peine après l’annonce historique d’un accord de cessez-le-feu et de libération des otages entre Israël et le Hamas, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a estimé jeudi que le président américain Donald Trump méritait le prix Nobel de la paix.

« Donnez le prix Nobel de la paix à Donald Trump, il le mérite ! », a publié le bureau du Premier ministre sur le réseau social X, saluant l’implication décisive du chef de la Maison-Blanche dans la conclusion de l’accord.

https://x.com/i/web/status/1976281973766369527 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon les termes dévoilés plus tôt, le plan prévoit la libération de 48 otages israéliens en échange d’environ 2 000 prisonniers palestiniens, ainsi qu’un retrait partiel des troupes israéliennes de la bande de Gaza. L’accord, négocié au Caire et à Charm el-Cheikh avec la médiation du Qatar, de l’Égypte et de la Turquie, doit entrer en vigueur dans les prochains jours. Netanyahou a salué « un tournant diplomatique et moral majeur pour Israël », remerciant Trump pour « son leadership, son amitié et sa détermination à ramener tous les otages à la maison ».

Le président américain a de son côté qualifié cette journée de « grande victoire pour la paix au Moyen-Orient », affirmant que l’accord marquait « le début d’une ère nouvelle de stabilité et de coopération entre Israël et le monde arabe ».