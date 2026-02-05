Benjamin Netanyahou publie ses réponses à l’enquête du contrôleur de l’État sur le 7 octobre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rendu public, ce mercredi soir, un document de 55 pages contenant l’ensemble de ses réponses au contrôleur de l’État, Matanyahu Englman, dans le cadre de l’enquête portant sur les attaques du 7 octobre 2023. Cette publication intervient dans un contexte institutionnel tendu, marqué par la suspension judiciaire de l’enquête.

Dans la journée, Netanyahou a également présenté aux membres de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset des documents qu’il avait déjà transmis au contrôleur de l’État, couvrant les années précédant l’attaque du Hamas. Selon le bureau du Premier ministre, ces éléments visent à démontrer la cohérence de son action et la transparence de sa coopération avec les organes de contrôle.

En décembre dernier, la Cour suprême a toutefois ordonné le gel de l’enquête du contrôleur, saisie par plusieurs recours estimant que cette investigation serait entachée de graves défauts méthodologiques. Les requérants soutiennent qu’une telle enquête pourrait altérer des preuves sensibles et interférer avec le processus d’établissement des responsabilités, affirmant qu’une commission d’enquête d’État indépendante serait la seule instance légitime pour examiner l’ampleur de la défaillance du 7 octobre.

Benjamin Netanyahou conteste vivement cette décision. Dans une déclaration vidéo, il juge « suspect » le fait que la Cour suprême ait interrompu l’enquête seulement six jours après sa rencontre avec le contrôleur, le 25 décembre 2025. « Pendant près de deux ans, le contrôleur a travaillé en toute liberté, sans la moindre interférence du système judiciaire », affirme-t-il, estimant que l’arrêt soudain de l’enquête empêche de « faire toute la lumière » sur les événements.

Le Premier ministre appelle la Cour à revenir sur sa décision et à autoriser la reprise des travaux du contrôleur. Parallèlement, il réitère sa proposition de créer une commission d’enquête « démocratique et équilibrée », composée pour moitié de membres désignés par la coalition et pour moitié par l’opposition, afin d’examiner de manière exhaustive les responsabilités liées au 7 octobre.