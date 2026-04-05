Benjamin Netanyahou réaffirme la liberté de culte en Israël après l’incident du Saint-Sépulcre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adressé un message de Pâques aux chrétiens d’Israël et du monde entier, réaffirmant l’engagement de l'État hébreu en faveur de la liberté de culte, dans un contexte marqué par des tensions récentes autour de l’accès aux lieux saints à Jérusalem.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a insisté sur le fait qu’Israël est le seul pays de la région où les communautés chrétiennes peuvent vivre et pratiquer leur foi librement, évoquant les persécutions dont elles sont victimes dans plusieurs pays du Moyen-Orient et au-delà. Il a également souligné que cette liberté restait garantie malgré le contexte sécuritaire tendu.

Cette prise de parole intervient après une polémique liée aux célébrations du dimanche des Rameaux, lorsque la police israélienne avait empêché des responsables chrétiens d’accéder à l’église du Saint-Sépulcre, invoquant des mesures de sécurité liées à la guerre en cours avec l’Iran. L’incident avait suscité de vives critiques à l’international.

À la suite de ces réactions, le gouvernement israélien a demandé à la police de trouver un compromis avec les responsables religieux, permettant finalement la tenue de cérémonies en format limité le soir même. Dans son message, Benjamin Netanyahou a réaffirmé que, malgré les menaces sécuritaires, Israël restait déterminé à garantir à tous les fidèles la possibilité de pratiquer leur religion "en paix et en sécurité".