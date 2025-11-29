Benjamin Netanyahou réaffirme sa détermination à rapatrier tous les otages "jusqu'au dernier"

Le bureau du Premier ministre annonce ce samedi soir que Benjamin Netanyahou s'est entretenu vendredi avec la famille de Ran Gvili, policier du Yassam assassiné en défendant le kibboutz Alumim le 7 octobre 2023 et dont le corps reste retenu à Gaza.

Ran Gvili est le seul soldat israélien encore aux mains des organisations terroristes dans le territoire.

Benjamin Netanyahou a informé ses parents, Talik et Itzik, des efforts en cours pour le ramener et a réaffirmé sa détermination à lui offrir une sépulture en Israël.

Il a salué « la force morale, la dignité et la fierté » dont fait preuve la famille face à cette épreuve.

Les proches ont exprimé leur gratitude envers Tsahal, les services de sécurité, l’appareil de coordination des otages et le Premier ministre, tout en disant espérer un retour rapide du corps de leur fils. Plus tard, Netanyahou s’est entretenu avec l’ambassadeur de Thaïlande, Bunyarit Vichienphant, au sujet de Sutadisak Rinthalak, ressortissant thaïlandais assassiné et lui aussi détenu à Gaza.

Il a assuré que les services israéliens poursuivent activement leurs démarches pour son rapatriement et que le soutien d’Israël aux familles thaïlandaises est total.

Les échanges se sont déroulés en présence du coordinateur pour les otages, Gal Hirsch.

Netanyahou a réaffirmé que l’État d’Israël reste pleinement engagé à ramener tous les otages, « jusqu’au dernier ».