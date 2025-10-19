Benjamin Netanyahou rebaptise l’offensive à Gaza : "La guerre de la renaissance"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé dimanche que la guerre déclenchée contre le Hamas le 7 octobre 2023 porterait désormais un nom officiel : « La guerre de la renaissance ».

S’exprimant au début du conseil des ministres hebdomadaire à Jérusalem — quelques instants avant une attaque du Hamas contre des troupes israéliennes à Rafah —, Netanyahou a déclaré : « Aujourd’hui, je soumets au gouvernement la proposition de donner à la guerre un nom permanent : "La guerre de la renaissance". Deux ans après la catastrophe du 7 octobre, nous nous souvenons comment tout a commencé : nous nous sommes relevés du désastre. »

Le chef du gouvernement a précisé qu’Israël allait prochainement décerner des décorations aux soldats ayant combattu durant le conflit, comme cela se fait traditionnellement à la fin des guerres : « Comme lors des campagnes précédentes, les médailles de cette guerre porteront le nom officiel de La guerre de la renaissance. »

Cette décision symbolique marque la volonté de Benjamin Netanyahou de clore un chapitre de deux années de combats intenses à Gaza, tout en ancrant le souvenir du 7 octobre dans la mémoire nationale. Peu après cette déclaration, le Premier ministre a quitté la réunion du cabinet lorsque des terroristes basés à Rafah ont attaqué des soldats israéliens dans le sud de la bande de Gaza.