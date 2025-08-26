Benjamin Netanyahou reconnaît pour la première fois le génocide arménien

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reconnu pour la première fois le génocide arménien, au cours d’un échange diffusé dans le PBD Podcast. Interrogé sur le fait qu’Israël n’avait jamais officiellement reconnu l’extermination des Arméniens, ainsi que les massacres des Assyriens et des Grecs pontiques, perpétrés par l’Empire ottoman au début du XXᵉ siècle, Netanyahou a répondu : « En fait, je pense que nous l’avons fait, car je crois que la Knesset a voté une résolution en ce sens. Mais si vous me demandez personnellement, oui, je le fais. »

Ces propos marquent une rupture avec la position traditionnelle d’Israël, qui, par souci de ménager ses relations avec la Turquie et l’Azerbaïdjan, avait jusqu’ici évité d’employer le terme de « génocide » pour qualifier ces massacres.

L’échange, capté en vidéo, montre l’animateur insistant sur l’importance symbolique d’une telle reconnaissance, notamment venant de l’État juif, né des cendres de la Shoah. « Merci de le faire, j’apprécie, et je suis sûr que beaucoup d’Arméniens, d’Assyriens et de Grecs du monde entier apprécieront ce que vous venez de dire », a-t-il ajouté. La déclaration de Netanyahou risque d’avoir un retentissement diplomatique important. Si elle satisfait une large partie de la diaspora arménienne, elle pourrait en revanche tendre les relations déjà fragiles entre Jérusalem et Ankara.