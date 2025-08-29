Benjamin Netanyahou rencontre Sabine Tassa, rescapée du 7 octobre

Articles recommandés -

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sara ont rencontré jeudi soir Sabine Tassa, qui a perdu son compagnon et son fils lors du massacre du 7 octobre à Netiv HaAsara. Au cours de l’entretien, Sabine a partagé avec la Première dame la douleur de ses enfants, eux-mêmes grièvement touchés, ainsi que le difficile processus de reconstruction qu’elle mène avec eux depuis la tragédie.

Dans le cadre de l’effort de sensibilisation mené à l’international, une déclaration commune de Netanyahou et de Sabine sera diffusée à l’étranger ce vendredi. Elle s’accompagnera d’extraits d’une vidéo de surveillance, tournée dans la maison familiale lors de l’attaque, montrant l’horreur des crimes commis par le Hamas. Des images particulièrement dures, qui visent à rappeler au monde que l’État hébreu ne permettra jamais que ces atrocités se reproduisent.

Le Premier ministre et son épouse ont exprimé leur profonde gratitude à Sabine pour son courage et son choix de rendre publiques ces images, malgré leur violence, afin de porter la vérité sur la scène internationale. Netanyahou a réaffirmé que le combat contre le Hamas se poursuivra « jusqu’à sa défaite totale et jusqu’au retour de tous les otages ».

Par respect pour la vie privée des enfants filmés blessés, la famille a demandé que la vidéo ne soit pas diffusée en Israël. Les autorités ont appelé les médias et l’opinion publique à honorer strictement cette demande.