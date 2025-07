Benjamin Netanyahou rend hommage à son frère Yoni, 49 ans après l'Opération Entebbe

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est recueilli jeudi sur la tombe de son frère Yonatan "Yoni" Netanyahou au mont Herzl, marquant le 49e anniversaire de sa mort lors de l'Opération Entebbe. Dans un message poignant publié sur X, Netanyahou a rendu hommage à son frère aîné, figure héroïque de l'histoire militaire israélienne.

"Près de 50 ans se sont écoulés - mais on dirait que c'était hier. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. À ses derniers moments. À ce qu'il a réussi à être - et tout ce qu'il n'a pas eu la chance de devenir. À son rire. Sa vision. Son esprit", a écrit le Premier ministre.

L'Opération Entebbe : un raid audacieux

L'Opération Entebbe, également connue sous le nom d'Opération Yonatan en l'honneur de son commandant tombé, reste l'une des opérations de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire militaire moderne. Le 27 juin 1976, le vol 139 d'Air France, parti de Tel-Aviv avec escale à Athènes, est détourné par quatre terroristes - deux Allemands du groupe Baader-Meinhof et deux Palestiniens du Front populaire pour la libération de la Palestine.

Les pirates de l'air dirigent l'avion vers l'aéroport d'Entebbe en Ouganda, où le président Idi Amin Dada apporte son soutien aux terroristes. À leur arrivée, les terroristes procèdent à une sélection particulièrement traumatisante : ils séparent les otages juifs et israéliens des autres passagers, rappelant les méthodes nazies de sélection. Face à un ultimatum de 48 heures et à la menace d'exécution des otages, Israël met en place une opération de sauvetage d'une complexité exceptionnelle. Quatre avions de transport militaire décollent secrètement d'Israël le 3 juillet 1976, transportant des commandos d'élite de l'unité Sayeret Matkal dirigée par le lieutenant-colonel Yonatan Netanyahou.

Un succès tragique

L'opération, menée dans la nuit du 3 au 4 juillet, se déroule avec une précision remarquable. Les commandos israéliens arrivent à bord d'une Mercedes noire similaire à celle du président ougandais, trompant ainsi la vigilance des gardes. En moins de 20 minutes, ils neutralisent les terroristes et commencent l'évacuation des 103 otages.

Le succès de la mission est cependant assombri par la mort du commandant Yonatan Netanyahou, touché par une balle alors qu'il supervisait l'évacuation des otages. Cinq autres soldats sont blessés durant l'opération, mais tous les otages sont sauvés et rapatriés en Israël.

Un parcours héroïque

Yonatan Netanyahou était né à New York en mars 1946 et avait grandi entre les États-Unis et Israël. Après avoir servi dans la Brigade des parachutistes lors de la guerre des Six Jours, il était parti étudier les mathématiques et la philosophie à Harvard. Mais sentant que sa place était en Israël, il était revenu au pays et avait rejoint l'unité d'élite Sayeret Matkal.

Pendant la guerre du Kippour, il avait commandé une force de reconnaissance qui avait éliminé plus de 40 commandos syriens dans le Golan, s'illustrant déjà par son courage et ses qualités de leader.

L'Opération Entebbe marque une victoire symbolique contre le terrorisme international et renforce la réputation d'Israël sur la scène mondiale. Près de cinq décennies plus tard, cette opération reste un modèle d'audace militaire et de détermination face au terrorisme, tandis que le sacrifice de Yonatan Netanyahou continue d'inspirer les générations futures de soldats israéliens.