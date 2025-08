Benjamin Netanyahou reporte à la semaine prochaine sa décision sur une action militaire à Gaza (source)

Articles recommandés -

Benjamin Netanyahou a reporté sa décision concernant les actions militaires israéliennes à Gaza, a indiqué une source informée à CNN vendredi. Cette décision, initialement attendue cette semaine, a été repoussée. Parmi les options envisagées, figurent l’encerclement de la ville de Gaza et d’autres centres de population, ou encore une « occupation » de la ville, selon la source. Les ministres israéliens divergent sur les stratégies à adopter.

Jeudi, un haut responsable israélien a révélé qu’Israël et les États-Unis élaborent une nouvelle approche pour Gaza, après le retrait du Hamas des pourparlers sur un cessez-le-feu et la libération des otages. « Parallèlement, nous intensifierons l’aide humanitaire tout en poursuivant les opérations militaires », a-t-il précisé. Ce changement intervient après que le Hamas s’est désengagé des négociations, selon deux sources proches du dossier. Les délégations américaine et israélienne ont quitté les pourparlers à Doha, au Qatar, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff accusant le Hamas de négocier de mauvaise foi. Toutefois, un responsable israélien a assuré à CNN qu’Israël serait prêt à reprendre les discussions si le Hamas reconsidérait sa position.