Benjamin Netanyahou salue l’engagement des soldats chrétiens au sein de Tsahal

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rendu hommage à des soldats chrétiens de Tsahal lors d’une rencontre organisée à son bureau, saluant leur rôle et leur engagement au sein de l’armée.

«Je me trouve ici avec un groupe exceptionnel de jeunes hommes et femmes. Ce sont des soldats chrétiens, qui occupent tous les postes importants dans notre armée remarquable et accomplissent un travail formidable», a déclaré le chef du gouvernement israélien.

Benjamin Netanyahou a insisté sur le contraste entre cette réalité et certaines perceptions extérieures. «Cela va totalement à l’encontre de ce qui est présenté à l’extérieur. Non seulement Israël se bat pour les droits des chrétiens à travers le Moyen-Orient, mais il compte aussi des soldats chrétiens qui participent à la défense du pays et de leurs coreligionnaires dans toute la région et au-delà», a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a également évoqué les témoignages entendus lors de cette rencontre. «J’ai été profondément impressionné par leurs histoires personnelles, leur engagement, leur sens du sacrifice et leurs réalisations», a-t-il poursuivi.

Dans son intervention, Netanyahou a souligné la situation particulière de la communauté chrétienne en Israël. «Israël est le seul pays du Moyen-Orient où la communauté chrétienne prospère, se développe et s’épanouit», a-t-il déclaré, mettant en avant la réussite de ses membres au sein de la société israélienne.

En conclusion, le chef du gouvernement a tenu à adresser un message de reconnaissance directe aux soldats présents : «Je veux vous saluer tous. Merci d’être venus».

Cette prise de parole s’inscrit dans un contexte où Israël met régulièrement en avant la diversité de ses forces armées et le rôle joué par les minorités dans la défense du pays.