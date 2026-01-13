Benjamin Netanyahou salue le retour en Israël de Yaakov Harari, libéré après plus d’un an de détention au Venezuela

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est entretenu mardi avec Yaakov Harari, ressortissant israélien récemment libéré d’une prison vénézuélienne et arrivé en Israël quelques heures plus tôt, a annoncé le bureau du chef du gouvernement. Âgé de 72 ans, Yaakov Harari avait été détenu pendant plus d’un an par le régime du président Nicolás Maduro, aux côtés de plusieurs dizaines d’otages occidentaux.

Les filles de Yaakov Harari, Yael et Ya’ara, ont également participé à cet échange. Elles ont tenu à exprimer leur profonde reconnaissance à l’État d’Israël, au Premier ministre, à la communauté juive de Caracas ainsi qu’à l’ensemble des représentants israéliens à l’étranger, pour les efforts constants déployés en vue d’obtenir la libération de leur père et son retour au pays.

Au cours de la conversation, Benjamin Netanyahou a félicité la famille Harari et adressé ses vœux de bonne santé à Yaakov, lui souhaitant un prompt rétablissement et un retour progressif à une vie normale après « le cauchemar » qu’il a traversé. Le chef du gouvernement a également salué le travail des institutions israéliennes impliquées dans cette opération sensible, remerciant notamment le ministère des Affaires étrangères, le Mossad et le coordinateur Gal Hirsch pour leur action déterminante.

Le Premier ministre a par ailleurs exprimé sa gratitude aux gouvernements américain, allemand, autrichien et italien pour l’assistance apportée à Israël tout au long du processus diplomatique et sécuritaire ayant conduit à la libération de Yaakov Harari. Selon le bureau du Premier ministre, cette coopération internationale a joué un rôle clé dans le succès de l’opération et dans le retour en toute sécurité du ressortissant israélien sur sa terre natale.