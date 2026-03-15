Benjamin Netanyahou tourne en dérision les rumeurs de sa mort après des intox sur les réseaux sociaux

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tourné en dérision dimanche les rumeurs affirmant qu’il aurait été tué lors d’une frappe iranienne, après la diffusion de théories complotistes sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo publiée en ligne, le chef du gouvernement apparaît dans un café et se moque ouvertement de ces allégations.

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Au moment de commander une boisson, Benjamin Netanyahou déclare avec humour : « Je suis mort… pour un café », reprenant une expression courante en hébreu signifiant qu’une personne aime quelque chose « à en mourir ». Il ajoute ensuite : « J’aime mon pays à en mourir », saluant la manière dont les Israéliens font face à la situation actuelle.

La vidéo répond également à d’autres rumeurs diffusées en ligne selon lesquelles la conférence de presse télévisée du Premier ministre jeudi dernier aurait été réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle. Certaines publications affirmaient notamment que les images montraient le dirigeant avec six doigts à une main, ce qui alimentait la thèse d’une vidéo générée artificiellement.

Pour tourner ces accusations en ridicule, Benjamin Netanyahou montre ses deux mains face à la caméra afin de démontrer qu’il possède bien dix doigts.

Dans la même séquence, le Premier ministre a également adressé un message à la population israélienne, l’encourageant à sortir prendre l’air lorsque cela est possible tout en restant à proximité des abris.

Il a également assuré que le gouvernement cherchait à alléger autant que possible les restrictions imposées aux activités quotidiennes, dans la mesure où la situation sécuritaire le permet.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de forte tension régionale et de guerre en cours entre Israël et l’Iran, alimentant une circulation massive de rumeurs et de désinformation sur les réseaux sociaux.