Bennett accuse l'entourage de Netanyahou d'avoir servi le Qatar en pleine guerre

L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a lancé de graves accusations contre l'entourage de Benjamin Netanyahou, affirmant que ses proches collaborateurs ont travaillé pour le Qatar pendant le conflit actuel. Ces déclarations interviennent dans le cadre de l'enquête "Qatargate", qui examine les liens entre des membres de l'entourage du Premier ministre et l'émirat du Golfe.

"Dans le secret, par des mensonges, par un stratagème - les conseillers les plus proches du Premier ministre ont travaillé pour le moteur du Hamas. C'est de la folie", a écrit Bennett samedi sur X/Twitter. L'ancien chef du gouvernement, qui a récemment enregistré un nouveau parti politique, a structuré son attaque autour de trois points essentiels. "Le Qatar est le principal moteur derrière le Hamas. Les conseillers du Premier ministre ont travaillé pour lui, pas pour nous. Et tout cela s'est produit pendant une guerre où nos enfants combattent", a-t-il souligné. Bennett a également rappelé que l'émirat offre refuge aux dirigeants du Hamas et possède la chaîne d'information Al Jazeera, qu'il accuse "d'inciter contre Israël dans le monde entier".

"Le Qatar a versé des centaines de milliers de dollars aux conseillers les plus proches du Premier ministre pour travailler pour lui sans que personne ne le sache", a allégué Bennett, avant d'insister : "Laissez-moi répéter pour que vous compreniez - pendant que nos enfants, nos frères, combattent l'ennemi, les conseillers de Netanyahou ont reçu de l'argent du pays qui soutient l'ennemi."

La semaine dernière, la police israélienne a placé en résidence surveillée Eli Feldstein, porte-parole des affaires militaires au bureau du Premier ministre, et Yonatan Urich, conseiller médiatique de Netanyahou, tous deux suspectés dans cette affaire qui ébranle les plus hautes sphères du pouvoir israélien en pleine période de conflit.