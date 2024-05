Benny Gantz : "Les tirs de roquettes depuis Rafah prouvent la nécessité de l'opération militaire israélienne dans cette région"

"Le barrage de roquettes tiré cet après-midi depuis la ville de Rafah, au sud de Gaza, montre pourquoi Israël doit poursuivre son opération militaire dans cette zone", a déclaré le président de l'Unité nationale, Benny Gantz, lors d'une visite des localités frontalières de Gaza.

"Les roquettes tirées depuis Rafah aujourd'hui prouvent que Tsahal doit opérer dans tous les endroits où le Hamas opère encore, et c'est pourquoi Tsahal continuera à opérer partout où c'est nécessaire", a déclaré M. Gantz, membre du cabinet de guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahou, à la base de l'armée israélienne d'Urim.

"Le monde doit savoir : Ceux qui retiennent encore nos otages en captivité, tirent sur nos villes et continuent à propager la terreur sont responsables de la situation. Les terroristes du Hamas sont des criminels de guerre, et nous avons l'intention de leur faire payer leurs crimes, tôt ou tard", a-t-il affirmé. De multiples interceptions par le système de défense aérienne dôme de fer ont été observées au-dessus du centre d'Israël après un barrage de roquettes lancé depuis la bande de Gaza. Des sirènes ont retenti à Herzliya, Kfar Shmaryahu, Ramat Hasharon, Tel-Aviv, Petah Tikva et dans plusieurs autres localités plus petites. Le barrage de roquettes tiré par le groupe terroriste Hamas sur le centre d'Israël a été lancé depuis la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.