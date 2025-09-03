Betsalel Smotrich annonce un plan de souveraineté israélienne sur 82% de la Judée-Samarie

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a dévoilé mercredi un plan radical d'extension de la souveraineté israélienne à 82% de la Judée-Samarie, présenté comme une mesure préventive pour "enterrer définitivement l'idée d'un État palestinien". Cette annonce intervient après l'approbation gouvernementale du controversé projet d'expansion des implantations dans la zone E1.

"Maximum de territoire, minimum de population"

Lors d'une conférence de presse tenue avec le président du Conseil de Yesha Israel Gantz, Smotrich a proclamé que "2025 sera l'année de la souveraineté en Judée-Samarie". Sa stratégie repose sur un principe qu'il qualifie de "maximum de territoire sur minimum de population".

"Après le 7 octobre, très peu de personnes pensent qu'Israël peut se permettre de multiplier Gaza par vingt et de l'installer sur un territoire qui contrôle géographiquement et topographiquement tous nos centres de population", a déclaré le ministre, comparant les frontières de 1967 aux "frontières d'Auschwitz" selon l'expression d'Abba Eban.

Le projet E1 divise la Judée-Samarie

L'approbation de 3 401 unités de logement dans la zone E1 près de Ma'ale Adumim constitue le premier pas concret de cette stratégie. Ce projet controversé couperait la Judée-Samarie en deux, du nord au sud, et mettrait fin à la continuité territoriale entre Jérusalem-Est et le reste de la Judée-Samarie. "Nous détruirons l'Autorité palestinienne si elle ose lever la tête", a ajouté Betsalel Smotrich, signifiant que le projet serait mené à son terme et qu'aucun obstacle ne pourra l'entraver.

Smotrich justifie cette approche par des considérations sécuritaires : "La population arabe de Judée-Samarie soutient le Hamas et la destruction d'Israël. Nous n'avons aucun désir d'appliquer notre souveraineté sur une population qui souhaite notre destruction."

Une réaction internationale immédiate

Le gouvernement israélien devrait approuver la semaine prochaine les plans de construction dans la zone E1, malgré les objections internationales. Vingt et un pays ont signé une déclaration commune dénonçant le projet comme "inacceptable et violant le droit international".

La Grande-Bretagne a convoqué l'ambassadrice israélienne Tzipi Hotovely pour s'expliquer sur cette initiative. Les Européens redoutent particulièrement que cette extension compromette définitivement toute solution à deux États.

Une stratégie à long terme

Smotrich présente son plan comme une réponse à ce qu'il qualifie d'"offensive politique" contre Israël. Les Palestiniens de Judée-Samarie continueraient, selon lui, à gérer leurs affaires localement via l'Autorité palestinienne dans un premier temps, puis par des "alternatives de gestion civile régionales" qui préserveraient leurs aspirations nationales.

Smotrich compte sur l'administration Trump pour obtenir un soutien américain, estimant que le nouveau président comprend mieux les contraintes géostratégiques d'Israël.