Betsalel Smotrich critique l’inefficacité de la direction militaire et la gestion de la guerre en Israël

Le ministre des Finances, et président du parti Sionisme religieux, Betsalel Smotrich, a exprimé son mécontentement concernant la gestion de la guerre par les hauts responsables militaires israéliens, après avoir rencontré son homologue américain à Washington. Dans une série de déclarations fermes, Smotrich a révélé des tensions croissantes au sein du gouvernement et des forces armées israéliennes, notamment en ce qui concerne la communication et la transparence entre les différents échelons de la direction politique et militaire.

Dans une intervention, Smotrich a dénoncé l'usage du terme « taupe » pour qualifier certains membres de l’armée israélienne, soulignant le profond mépris que cela témoigne envers ceux qui se consacrent corps et âme à la sécurité de l'État d'Israël. Selon lui, ces attaques contre l’armée, en particulier contre ses officiers supérieurs, sont non seulement injustes mais aussi nuisibles à l'unité nationale en période de guerre. L’une des accusations les plus graves formulées par Smotrich concerne la gestion des informations sensibles. Il a révélé que certains responsables militaires, en particulier l'ex-chef d'état-major de l'armée, Aviv Kochavi, n’avaient pas toujours fourni au cabinet de sécurité toutes les informations nécessaires à une prise de décision éclairée. « Comment est-il possible qu’un responsable de la sécurité détienne des informations cruciales et ne les partage pas avec le Premier ministre et les membres du cabinet de sécurité ? » a-t-il interrogé, ajoutant que de telles omissions étaient parmi les causes profondes de l'attaque du 7 octobre.

Smotrich a insisté sur le fait qu’en tant que ministre des Finances et membre du cabinet de sécurité, il se donne pour mission de recueillir toutes les informations disponibles pour prendre les meilleures décisions possibles pour Israël. Il a précisé qu'il est en contact avec de nombreux experts et sources pour affiner ses choix politiques, mais qu’il s'inquiète du manque de dialogue et de l'absence de pluralité des opinions au sein de l'armée.

Le ministre a également mis l'accent sur la nécessité de maintenir une coopération optimale entre le gouvernement et les forces armées, soulignant que la sécurité de l’État d’Israël dépend de l’alignement entre la politique et la stratégie militaire. Il a évoqué l'importance de réformer la communication interne dans l'armée pour éviter que des erreurs de jugement comme celles qui ont conduit à l'attaque d’octobre ne se reproduisent.

Smotrich a conclu ses déclarations en exprimant l’espoir pour un changement de cap sous la direction du nouveau chef d'état-major, Aviv Zamir. Il a souligné qu’il est crucial de favoriser un dialogue ouvert et une écoute mutuelle au sein de l’armée et avec les responsables politiques, afin d'éviter des décisions unilatérales et d’assurer une meilleure sécurité pour la nation. Les événements à venir détermineront si le gouvernement israélien parviendra à établir un véritable consensus autour de la stratégie de guerre et de la sécurité nationale.