Betsalel Smotrich déconseillerait à sa fille de s'enrôler dans Tsahal

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré qu’il déconseillerait à sa propre fille d’effectuer son service militaire au sein de Tsahal, ravivant un débat sensible au sein du courant national-religieux. S’exprimant lors de la réunion de son parti Sionisme religieux à la Knesset, il a affirmé que, si sa fille lui posait la question, il "tenterait de l’éduquer à ne pas s’engager".

Le chef du parti a justifié sa position en invoquant l’opposition du Grand Rabbinat et l’avis de ses autorités religieuses. Il a appelé ses détracteurs à respecter "des valeurs millénaires", tout en assurant respecter ceux qui défendent une opinion différente.

La question du service militaire des femmes religieuses demeure profondément clivante dans la communauté sioniste religieuse. Si certaines jeunes femmes issues d’établissements religieux choisissent de s’enrôler, beaucoup optent pour un service national civil. Plusieurs rabbins influents de ce courant se sont publiquement opposés à l’intégration des femmes dans l’armée, estimant que ce cadre ne correspond pas aux exigences de pudeur et aux normes religieuses.

Betsalel Smotrich lui-même a effectué un service militaire écourté après s’être engagé à l’âge de 28 ans. Il s’est déjà prononcé par le passé contre les unités de combat mixtes au sein de l’armée israélienne.