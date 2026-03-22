Betsalel Smotrich : "Nous travaillons à l’effondrement de l’Autorité palestinienne"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a déclaré que le gouvernement œuvrait à « l’effondrement » de l’Autorité palestinienne, lors d’un discours prononcé à l’occasion des funérailles de Yehuda Sherman, un jeune homme de 18 ans tué en Judée-Samarie. Les circonstances de sa mort font encore l’objet d’une enquête menée par la police et l’armée israélienne, qui cherchent à déterminer s’il s’agit d’un acte délibéré.

Dans son intervention, Smotrich a qualifié l’Autorité palestinienne d’« entité de mal et de terrorisme » et a affirmé que l’action gouvernementale s’inscrivait dans une logique de transformation profonde de la situation en Judée-Samarie. Il a également évoqué la volonté de remettre en cause les divisions administratives actuelles des territoires, en référence aux zones A, B et C, qui structurent aujourd’hui le partage des responsabilités entre Israël et l’Autorité palestinienne.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé son soutien à l’expansion de la présence israélienne sur l’ensemble du territoire, affirmant une vision de souveraineté étendue. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues en Judée-Samarie, où les violences se multiplient et où la situation sécuritaire reste particulièrement volatile.