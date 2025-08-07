Betsalel Smotrich photographié près d'un graffiti "Mort aux Arabes"

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, s'est retrouvé au cœur d'une polémique après avoir été photographié jeudi matin près d'un graffiti affichant "Mort aux Arabes". La photo a été prise lors d'une visite dans l'implantation de Sa-Nur, dans le nord de la Judée-Samarie.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre d'un événement organisé pour des familles souhaitant se réinstaller dans cette localité, évacuée il y a vingt ans lors du retrait israélien de Gaza et du nord de la Judée-Samarie. Selon le communiqué du conseil régional de Samarie, le groupe était composé d'anciennes familles expulsées et de jeunes couples.

L'événement célébrait l'abrogation par la Knesset de la loi sur le désengagement et la décision gouvernementale, menée par Smotrich, de reconnaître à nouveau Sa-Nur comme une implantation officielle. Le ministre a déclaré que cette initiative "exprime la confiance du peuple d'Israël envers les habitants des implantations".

La photographie, diffusée avec le communiqué officiel, montre Smotrich aux côtés du chef du conseil régional dans un bâtiment où figure l'inscription "Le peuple d'Israël retourne à Sa-Nur", mais également le graffiti raciste.

Le député de l'opposition Naor Shiri a vivement critiqué l'incident, déclarant qu'une "image vaut mille ministres de la propagande".

Le bureau de Smotrich a tenté de minimiser la controverse, affirmant avoir découvert le graffiti seulement après la diffusion de la photo et s'en "désolidariser complètement". Ses services ont ajouté que ce qui "dérange les médias" n'est pas ce graffiti, mais plutôt la "révolution d'implantation" menée par le ministre en Judée-Samarie.