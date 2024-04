Betsalel Smotrich s'engage à "lutter" contre les sanctions américaines imposées à certains résidents de Judée-Samarie

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s'est engagé lundi à "lutter de toutes nos forces" et à ne pas "lâcher" jusqu'à ce que toutes les sanctions occidentales contre les résidents juifs jugés "violents" de Judée-Samarie soient levées.

S'adressant à la presse avant la réunion hebdomadaire des factions de son parti, le Sionisme religieux, à la Knesset, M. Smotrich a déploré des "sanctions sans précédent contre des citoyens israéliens dont le seul tort est de s'être installés en Judée et en Samarie et d'avoir gardé les terres de notre pays". "Nous n'accepterons pas cela et nous nous y opposerons de toutes nos forces", a-t-il déclaré.

Les États-Unis et plusieurs pays européens ont imposé des sanctions à des résidents accusés d'avoir commis des actes de violence à l'encontre de Palestiniens.

"Je suis heureux de vous informer que grâce à mon insistance et à ma demande sans équivoque, en collaboration avec le Premier ministre et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, le gouvernement américain a envoyé une lettre qui réduit considérablement les sanctions prises et permet aux banques de débloquer les comptes bancaires des résidents qui étaient complètement gelés", a-t-il poursuivi.

"Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un pas dans la bonne direction et nous ne relâcherons pas nos efforts jusqu'à ce que toutes les sanctions soient levées", a-t-il ajouté. La semaine dernière, les États-Unis ont informé Israël que leurs sanctions n'avaient pas pour but d'obliger les banques israéliennes à fermer les comptes des personnes visées.