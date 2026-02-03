Betsalel Smotrich veut supprimer les droits de douane sur le marché du lait

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, s’apprête à signer dans les prochains jours un décret visant à supprimer les droits de douane sur le marché du lait pour une période prolongée, a annoncé mardi le ministère des Finances. Cette décision a pour objectif d’assurer un approvisionnement régulier en produits laitiers et d’enrayer les pénuries qui menacent actuellement le secteur.

Selon le ministère, cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions avec les éleveurs laitiers, certains ayant menacé de suspendre leurs livraisons aux laiteries pour protester contre la réforme portée par Smotrich. Le ministre accuse des acteurs du secteur d’orchestrer un « manque artificiel » afin de faire pression sur le gouvernement.

S’exprimant la veille à la Knesset, Betsalel Smotrich a réaffirmé sa détermination à agir unilatéralement si nécessaire. « Je suis engagé à garantir que les citoyens d’Israël aient du lait et du fromage, et à des prix abordables », a-t-il déclaré. Il a assuré que la réforme du marché laitier vise à préserver la production locale et l’agriculture israélienne, tout en ouvrant le marché à la concurrence et en faisant baisser les prix.

Le ministre a vivement critiqué la concentration du secteur, affirmant que trois grands groupes laitiers — Tnuva, Tara et Strauss — contrôlent environ 85 % du marché et pratiquent, selon lui, des prix excessifs. Il a souligné que de nombreux produits laitiers en Israël coûtent parfois deux fois plus cher que dans d’autres pays de l’OCDE.

Smotrich a également dénoncé ce qu’il qualifie de « chantage » exercé par des cartels incitant les agriculteurs à menacer l’approvisionnement. « L’époque où l’on prenait les citoyens israéliens en otage est révolue », a-t-il martelé, affirmant que la suppression totale des droits de douane relève de son autorité directe.

La réforme suscite toutefois des résistances politiques, y compris au sein du Likoud. Smotrich se dit néanmoins confiant dans le soutien final du Premier ministre Benjamin Netanyahou, estimant que le gouvernement finira par s’aligner sur sa stratégie.