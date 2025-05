Bilan médical : l'état des blessés syriens hospitalisés au Centre médical Ziv

Depuis la fête de l'Indépendance jusqu'à ce soir, 21 blessés de diverses gravités ont été évacués vers le Centre médical Ziv de Safed. Aujourd'hui, 6 patients ont pu retourner en Syrie après avoir reçu des soins, tandis que 15 personnes restent hospitalisées.

Parmi les patients toujours hospitalisés, 12 sont des hommes souffrant de blessures par balle et d'éclats d'obus sur différentes parties du corps. Ils ont subi des interventions chirurgicales et des traitements, leur état est stable et ils sont pris en charge dans les services de chirurgie et d'orthopédie.

L'hôpital a également accueilli deux femmes en fin de grossesse ainsi qu'une fillette de 8 ans présentant un traumatisme crânien. Les blessés sont hospitalisés sous la surveillance de la police militaire et bénéficient de l'accompagnement de Tsahal tout en recevant des soins de l'équipe médicale de Ziv.

Le Professeur Salman Zarka, directeur du Centre médical Ziv, a déclaré : "L'excellente équipe de Ziv a encore une fois été appelée à réagir rapidement et professionnellement 24 heures sur 24, y compris pendant le jour de l'Indépendance et ce week-end. Soigner les blessés et les malades, sans distinction de religion, d'origine ou de nationalité, c'est notre métier à Ziv, comme dans tout le système de santé israélien." Le Professeur Aviram Nissan, directeur du département de chirurgie, a ajouté : "Au cours des trois derniers jours, nous avons accueilli 21 blessés, certains avec des blessures complexes nécessitant une intervention chirurgicale urgente. Toutes les équipes ont réagi comme il se doit, avec professionnalisme et beaucoup d'humanité." Un des blessés a partagé son expérience : "À l'hôpital en Syrie, il n'y avait pas d'espoir. Ici, non seulement ils m'ont soigné, mais ils m'ont aussi encouragé, m'ont parlé et m'ont serré dans leurs bras avec cœur."

La grand-mère qui accompagne l'enfant blessée a confié : "Ma petite-fille est paralysée, et mon cœur est brisé. Mais ici, nous ne sommes pas seuls. Chaque sourire du personnel est une lumière dans l'obscurité." Les équipes du Centre médical Ziv continuent de fournir des soins médicaux humanitaires et vitaux aux blessés venant de Syrie, guidées par leur responsabilité professionnelle et leur compassion.