Bnei Brak : 2 500 balcons jugés dangereux

L’Autorité israélienne de supervision et d’application des lois foncières a mené une vaste inspection à Bnei Brak, après des inquiétudes concernant la sécurité de nombreux balcons.

Au total, environ 6 500 balcons ont été examinés dans la ville. Dans une première phase, près de 2 500 balcons, répartis dans 1 250 immeubles, ont été identifiés comme présentant un potentiel danger.

Les conclusions de l’enquête ont été transmises à la commission locale de Bnei Brak, qui devra vérifier si ces balcons disposent de permis de construire et d’autorisations de sécurité.

Selon les résultats de cet examen, les autorités pourraient prendre des mesures d’application de la loi, allant jusqu’à la démolition des balcons jugés dangereux et construits sans permis.

Cette inspection intervient dans un contexte de constructions illégales fréquentes dans les villes très denses, en particulier à Bnei Brak. Plusieurs effondrements de balcons survenus ces dernières années dans différentes villes ont poussé les autorités à lancer un contrôle systématique.

De nombreux balcons auraient été ajoutés par des habitants sans supervision d’ingénieur et sans inspection de sécurité. Des experts avertissent que ces structures peuvent représenter un réel danger, notamment dans des immeubles anciens ou soumis à des charges non prévues à l’origine.