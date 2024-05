Bnei Brak : des dizaines d'ambassadeurs européens se sont rendus dans un mémorial de la Shoah pour une visite de solidarité

À l'occasion de la Journée de la Shoah et en écho à l'augmentation de l'antisémitisme dans le monde, une délégation de dizaines d'ambassadeurs de pays de l'Union européenne en Israël, conduite par M. Dimitri Tzanchev, ambassadeur de l'UE en Israël, est arrivée mardi pour une soirée de solidarité, au mémorial de la Shoah ultra-orthodoxe Genzach "Kiddush Hashem", dans la ville de Bnei Brak.

La soirée a commencé par une allocution du maire de Bnei Brak, le rabbin Hanoch Seibert, fils d'un survivant de la Shoah, qui a raconté aux ambassadeurs l'histoire du sauvetage de son père des griffes des nazis pendant l'Holocauste, et l'alyah de sa famille "sur les cendres de la Shoah". Le vice-ministre, le rabbin Uri Makleb, responsable de l'Autorité pour les droits des rescapés de la Shoah au sein du cabinet du Premier ministre, a déclaré que ce qui a précédé l'Holocauste et ce qui a conduit à l'Holocauste, est l'antisémitisme et l'incitation à la haine contre les Juifs. "Il est nécessaire de le combattre et de l'éradiquer, de créer une atmosphère propice à l'éducation. Les discours antisémites emplissent l'Europe ces jours-ci". Le vice-ministre s'est adressé aux ambassadeurs des pays et a souligné que l'esprit et la foi étaient ce qui avait permis aux Juifs de survivre pendant la Shoah.

Yaakov Nachumi

Le principal orateur de l'événement, l'ambassadeur de l'UE en Israël, Dimitri Tzanchev, a déclaré que "la Shoah est une tache sombre qui ne sera pas effacée de l'histoire de notre continent, et nous, en tant que représentants de l'Union européenne et de ses États membres, considérons qu'il est de notre devoir sacré de veiller à ce que l'assassinat de six millions d'hommes, de femmes et d'enfants juifs ne soit jamais oublié". L'ambassadeur a affirmé qu'après les terribles événements du 7 octobre et la vague d'antisémitisme qui a déferlé sur l'Europe et dans le reste du monde, l'Union européenne a accéléré la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre l'antisémitisme et de promotion de la vie juive. Ce plan global comprend près de 100 initiatives, dont 74 sont déjà en cours, et son objectif est de faire en sorte que les Juifs d'Europe puissent vivre librement.

"J'en appelle à vous. Nous devons coopérer pour transmettre la mémoire des communautés juives qui étaient en Europe et qui constituent une partie glorieuse de l'histoire de vos pays", a déclaré Rachel Yod, présidente de la direction de Ganzach "Kiddush Hashem", en s'adressant aux ambassadeurs.

L'événement s'est conclu par une interprétation de la prière "full of mercy" par le cantor Israel Adler, et par l'allumage de bougies commémoratives à la mémoire des six millions de Juifs par le rabbin David Skolsky, président de Ganzach Kiddush Hashem, qui a dirigé l'institut pendant des décennies.

Yaakov Nachumi

Les ambassadeurs qui ont participé à l'événement ont salué la manière dont les Juifs ont préservé leurs traditions religieuses et leurs mitzvot (commandements religieuses) pendant la Shoah.