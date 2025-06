"C'est un miracle" : le père du bébé sauvé raconte l'enfer à Bat Yam

Ariel Levin-Waldman, père du nourrisson de trois mois sauvé des décombres lors de la frappe iranienne sur Bat Yam, a livré un témoignage à i24NEWS sur ces instants dramatiques.

L'impact du missile

"Vers 5h du matin, on a couru au sous-sol avec ma femme et les enfants pour se réfugier dans l'abri. On attendait que mon beau-père descende quand le missile a frappé directement la maison", raconte-t-il. "Un flash de lumière aveuglante, un bruit assourdissant, puis tout est devenu noir."

Piégés dans l'abri détruit

L'abri familial, pourtant enterré, n'a pas résisté à l'impact direct. "L'air était rempli de poussière de béton vaporisée. Ma femme criait, mes deux enfants criaient, ma belle-mère coincée contre un mur criait", se souvient le père de famille.

Un sauvetage héroïque

Reprenant ses esprits en premier, Ariel a dégagé l'armoire qui écrasait sa belle-mère et fait sortir sa famille par une ouverture dans les décombres. "J'ai confié notre bébé de deux mois au premier secouriste à portée de main, puis je suis retourné aider ma femme avec notre aîné."

Moment de panique

"En me retournant, plus aucune trace de notre bébé. Je me retrouve à courir dans la rue presque nu en hurlant 'Où est mon bébé ?'" Le nourrisson avait en réalité été emmené vers une zone de premiers soins.

"Si vous aviez vu la maison, quand je parle de miracle, il est évident pourquoi", conclut-il, encore sous le choc.