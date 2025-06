Caitlyn Jenner à Tel-Aviv : "Israël a un problème de marketing"

Caitlyn Jenner a tenu mercredi soir une conférence de presse à Tel-Aviv, quelques heures après son arrivée en Israël pour sa première visite depuis des années. La personnalité de 75 ans, invitée d'honneur de la Pride Parade annuelle de vendredi, souhaite contribuer à améliorer l'image du pays à l'international. "J'étais en Israël il y a des années, et j'ai passé un moment merveilleux. J'ai rencontré les gens les plus gentils et les plus amicaux de tous les pays que j'ai visités dans ma vie", a déclaré l'ancienne championne olympique aux journalistes. "Tout le monde avait le sourire. Tout le monde s'amusait. Et je me suis dit qu'un jour j'aimerais vraiment revenir."

Jenner s'est montrée surprise par la méconnaissance du statut de Tel-Aviv comme destination LGBTQ+ majeure. "Les gens disent : 'Quoi ? Tel-Aviv ? Tu plaisantes !' Et je réponds : 'Non, les Israéliens sont très amicaux, très pro-LGBTQ+. Personne ne le sait'", a-t-elle expliqué. "Pour être honnête, je pense que vous avez un problème de marketing. Peut-être que je peux vous aider à le promouvoir un peu." L'ancienne star de téléréalité a précisé que sa mission consistait à apporter "un peu de lumière à ma petite manière", ajoutant : "Chacun de nous peut faire quelque chose de petit pour changer la façon dont les autres voient Israël."

Médaillée d'or olympique au décathlon en 1976 à Montréal, Jenner avait révélé son identité transgenre lors d'un entretien avec Diane Sawyer en 2015. Figure polarisante aux États-Unis, elle a exprimé sa solidarité avec Israël après l'attaque du Hamas du 7 octobre, lui valant un soutien dans le pays.