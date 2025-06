Caitlyn Jenner invitée d'honneur de la Marche des Fiertés de Tel-Aviv

Caitlyn Jenner, l'ancienne championne olympique et figure emblématique de la communauté transgenre, participera pour la première fois à la Marche des Fiertés de Tel-Aviv prévue le 13 juin. Les ministères israéliens des Affaires étrangères et du Tourisme, ainsi que la municipalité de Tel-Aviv-Jaffa, l'accueilleront durant trois jours à l'occasion des événements Pride de la ville. Le programme de la personnalité médiatique, suivie par plus de 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, comprend une conférence de presse avant les festivités. Jenner découvrira également les attraits touristiques du pays avec une visite à Jérusalem.

Cette venue s'inscrit dans une stratégie diplomatique plus large. Le ministère du Tourisme recevra simultanément des journalistes internationaux qui parcourront le territoire, rencontreront des représentants de la communauté gay et assisteront aux différents événements. Six délégations d'influenceurs LGBTQ+ du monde entier sont attendues cette année par le ministère des Affaires étrangères. Ces groupes, composés de représentants de la société civile, des médias, du milieu académique et d'influenceurs numériques, visiteront des organisations communautaires à Jérusalem, Beer-Sheva, Haïfa et Tel-Aviv.

Les autorités présentent cette initiative comme une démonstration que "l'État hébreu demeure la seule démocratie du Moyen-Orient où chacun est accepté, indépendamment de sa religion, de sa race ou de son genre". Tel-Aviv est décrite comme "un symbole d'ouverture et d'acceptation d'autrui". L'influence de Jenner, icône culturelle et télévisuelle primée, transcende les clivages politiques américains, touchant tant les audiences libérales que conservatrices.